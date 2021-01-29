В Литве будут внимательнее оценивать приезжающих в Литву исполнителей

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Министр культуры Литвы Симонас Кайрис обещает внимательнее оцеивать приезжащих в Литву исполнителей популярной музыки и других деятелей культуры.

После того, как Литва запретила на пять лет въезд в Литву российскому певцу Филиппу Киркорову, С. Кайрис говорит, что Минкульту очень пригодился бы «четкий список таких лиц, которые нежелательны в Литве» и при распределении помощи за отмененнные из-за карантина мероприятия.

«Могла бы быть активнее и роль самого Министерства культуры в плане инициирования составления такого списка, мониторинг культурного пространства или, скажем, идентификация наиболее емких в отношении пропаганды областей и деятелей. Министерству культуры тут было бы, чем заняться, и я думаю, что какие-то вещи уже опоздали», — сказал министр в интервью BNS.