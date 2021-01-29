На этой неделе начато тестирование педагогов экспресс- и ПЦР-тестами

На этой неделе началось превентивное тестирование педагогов экспресс-тестами и ПЦР-тестами, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
Тестирование начато с тех, у кого есть прямой постоянный контакт или временный контакт с воспитанниками дошкольных учреждений и учениками начальной школы. Также тестируют тех, кто работает в специальных или профессиональных школах.
Цель экспресс-тестирования на антитела — выяснить, переболел ли человек COVID-19, т.е. есть ли в крови антитела к коронавирусу. Цель ПЦР-тестирования — выявить болеющих коронавирусом сейчас.
В министерстве отмечают, что пройти тест приглашаются только те, кто находится в прямом контакте, а учителя начальных классов будут приглашаться регулярно проходить тест перед возвращением в школу.
Экспресс-серологические тесты можно проводить в государственных медицинских учреждениях или мобильных пунктах, тесты ПЦР — только в мобильных пунктах.
Желающие провести серологический тест в мобильных пунктах на антитела или тест ПЦР, может зарегистрироваться на сайте www.1808.lt, самостоятельно заполнив электронную форму для теста COVID-19. При регистрации вам необходимо знать код учебного заведения или другого образовательного учреждения, в котором вы работаете, и иметь данные для подключения к электронному банку.
Министерство напоминает, что серологические тесты на антитела или ПЦР тест не требуются тем, кто в течение последних 90 дней болел COVID-19 или в течение последних 60 дней имел положительный ответ серологического теста на антитела.
Информация ЛК по сообщению BNS