На этой неделе начато тестирование педагогов экспресс- и ПЦР-тестами

В министерстве отмечают, что пройти тест приглашаются только те, кто находится в прямом контакте, а учителя начальных классов будут приглашаться регулярно проходить тест перед возвращением в школу.

Экспресс-серологические тесты можно проводить в государственных медицинских учреждениях или мобильных пунктах, тесты ПЦР — только в мобильных пунктах.

Желающие провести серологический тест в мобильных пунктах на антитела или тест ПЦР, может зарегистрироваться на сайте www.1808.lt, самостоятельно заполнив электронную форму для теста COVID-19. При регистрации вам необходимо знать код учебного заведения или другого образовательного учреждения, в котором вы работаете, и иметь данные для подключения к электронному банку.

Министерство напоминает, что серологические тесты на антитела или ПЦР тест не требуются тем, кто в течение последних 90 дней болел COVID-19 или в течение последних 60 дней имел положительный ответ серологического теста на антитела.

Информация ЛК по сообщению BNS