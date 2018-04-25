В Литве быстро восстанавливаются пассажирские потоки в поездах

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В среду в Литве завершился трехмесячный карантин, в связи с этим поток путешествующих поездами людей значительно вырост. Все же он на 35% меньше, чем в прошлом году.

Компания пассажирских перевозок LG Keleiviams, входящая в группу ж/д компаний Lietuvos gelezinkeliai, сообщила BNS, что выполняет 50 рейсов из 226. По словам представителя компании Руты Атрошкайте дальнейшее возобновление маршрутов будет зависеть от нескольких факторов.

«Дальнейшее возвращение рейсов опять же будет зависеть от пассажирских потоков, конечно и от того, какой будет общая ситуация с коронавирусом, от рекомендаций управляющих ведомств», – комментировала Р. Атрошкайте BNS.

В пик карантина компания сообщала о сокращении пассажиропотоков более чем на 80%. В марте компания на треть сократила количество поездов, включая важнейшие маршруты, однако с 11 мая было возобновлено 17 рейсов, с 21 мая – еще 13.

Пассажирские потоки в автобусах после карантина восстанавливаются несколько медленнее – компания Kautra на этой неделе сообщила, что вернула около 50% пассажиров, а компания Toks – 30%.