В Литве действует сеть лиц, распространяющих прокремлевскую информацию

По данным LRT, эти блоки через администраторов и различных авторов связаны с такими деятелями, как Лауринас Рагяльскис, Марюс Йонайтис или Движение семей.

Один неизвестный в публичном пространстве деятель — Римантас Янавичюс был идентифицирован за одним блоком, объединяющим 28 групп и страниц в Facebook.

LRT утверждает, что создатели упомянутой сети людей, распространяющих дезинформацию, примыкают к различным движениям и распространяют различные теории заговора.

Через эту сеть было проведено несколько дезинформационных атак с целью отвлечь внимание от событий в Украине. Самая крупная атака была совершена с использованием страницы Minfo в Facebook на следующий день после новостей об убийствах в Буче, сообщила национальная телерадиокомпания.

В сеть также входит группа сект, действующих по тем же принципам, что и аналогичные движения в России. Некоторые секты в Литве создают свои поселения и не признают литовские документы.

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