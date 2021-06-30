В Литве – еще 11 случаев дельта-штамма

В лаборатории Европейского центра превенции и контроля над заболеваниями было проверено 514 проб, из которых 495 принадлежат альфа-штамму, также в этой лаборатории были выявлены восемь случаев линии вируса B.1.620, пять новых случаев варианта дельта и один случай варианта гамма.

В лаборатории Центра наук о жизни Вильнюсского университета были исследованы 48 проб, из которых 41 случай принадлежит альфа-варианту. Также здесь были выявлены шесть новых случаев дельта-штамма.

В целом в Литве, в рамках проекта отслеживания последовательности ДНК, был проведен анализ 14 тыс. 81 проб и было обнаружено 10 тыс. 24 случая с альфа-штаммом, 13- с бета-штаммом, 258 случаев варианта B.1.620, 7 случаев гамма-штамма и 23 случая дельта-варианта.