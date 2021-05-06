В Литве — еще 192 случая «британского» штамма и 23 случая обнаруженного в Аникщяй штамма

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В Литве установлено еще 192 случая «британского» штамма коронавируса и 23 случая впервые обнаруженного в Аникщяй штамма B.1.620, сообщила в четверг Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ).

В общей сложности в Литве, в соответствии с координируемым НЛНОЗ проектом, было проведено исследование последовательности ДНК 7763 мазков, среди них обнаружено 4192 случая «британского» штамма, 14 случаев южноафриканского штамма, 99 случаев штамма B.1.620 и один случай бразильского штамма.