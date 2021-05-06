В Европе начались крупнейшие за 25 лет учения США

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В Эстонии начались военные учения в рамках серии Defender Europe, являющихся крупнейшими маневрами вооруженных сил США на территории Европы за последние 25 лет. Об этом накануне сообщил генштаб Сил обороны Эстонии.

Так, вечером в среду на Центральном полигоне 41-я артиллерийская бригада США провела боевые стрельбы из систем залпового огня (РСЗО). А сегодня поздно вечером состоится высадка 82-й воздушно-десантной дивизии США на аэродром Нурмси.

Указано, что в крупнейшей в истории Эстонии высадке примут участие сотни парашютистов, с самолетов десантируют снаряжение и тяжелую технику, а сама операция может занять два или три часа. Основная часть десантного подразделения прибудет в Эстонию напрямую из США – Северной Каролины.

Defender Europe – крупнейшая серия учений армии США в Европе за последние 25 лет. Маневры охватывают 16 стран с участием 28 тысяч военнослужащих. В Эстонии защита страны в условиях кризиса будет отрабатываться в рамках учений Swift Response (Быстрый ответ).

В маневрах примут участие около 2500 военнослужащих из Эстонии, США и Великобритании. Также в них задействуют более 20 самолетов и 25 вертолетов. Эстонская сторона представлена дружинами Кайтселийта (Виру, Алутагузе и Ярва), Силами специальных операций, 1-й пехотной бригадой, тыловой службой и военно-воздушными силами. Учения в Эстонии завершатся 14 мая.