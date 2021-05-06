На юго-востоке Литвы половина зрителей не смотрит польское телевидение – исследование

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После начала трансляции в юго-восточной Литве польских телеканалов по инициативе бывшего правительства выяснилось, что половина жителей их не смотрит, часть жителей выбирает русские каналы, показали результаты исследования.

По заказу Министерства транспорта в прошлом году был проведен опрос. 46% целевой аудитории ответили, что смотрят как минимум один из шести польских телеканалов, 23% заявили, что вообще их не смотрят, 31% — что смотрят не чаще одного раза в месяц.

Советник Канцелярии правительства Романас Юдинас отметил, что два последних ответа можно сложить вместе, ведь если смотрят так редко, то можно считать, что совсем не смотрят.

На вопрос, почему они не смотрят польские телеканалы, 39% жителей юго-восточной Литвы ответили, что выбирают российские телеканалы, а 30% — литовские телеканалы.

Результаты этого опросы были в среду представлены на общем заседании Комитета по культуре и Комитета по национальной безопасности и обороне, которое было посвящено воздействию дезинформации и пропаганды на информационное поле юго-восточной Литвы.

«Ситуация с вакцинированием показывает, что, хотя мы много делаем с нацменьшинствами, для их интеграции, но сталкиваемся с фактом, что добиться того результата, которого мы хотим, не очень получается», — заявил министр по культуре Симонас Кайрис.

Р. Юдинас обратил внимание, что исследование 2017 года, во время которого 92% заявили, что потребляют литовские медийные продукты, а почти 80% — и российские СМИ, открыло определенное окно возможностей.

Аналитик Центра восточно-европейских исследований Андрюс Прохоренко заявил, что их исследования показали, что не очень важно снижать количество российской информации для проживающих в Литве национальных общин, но следует предоставить альтернативу, так как при наличии альтернативных знаний люди начинают менять мнение.

Бывший председатель Комиссии по литовскому радио и телевидению Мантас Мартишюс также отметил, что представители национальных общин выбирают российские телеканалы из-за развлекательных передач.

«Мы играем в более низкой лиге, — добавил он. — Люди хотят хороших развлечений. По российскому телевидению они смотрят фильмы, развлекательные передачи, а потом попадаются и на другой крючок».

Р. Юдинас отметил, что российские информационные телеканалы формируют определенные нарративы о странах Балтии для своих зрителей: якобы здесь национальные меньшинства выброшены из жизни государства, что в странах Балтии целенаправленно уничтожается образование на языках нацменьшинств, что здесь попирается историческая память, связанная с Великой Отечественной или Второй мировой войной, прославляются фашисты, что Россия защищает истинные традиционные ценности, а Литва — погибающее государство, которое осуществляет навязанную крупными силами антирусскую политику и страдает от этого.

«Еще один нарратив — что Россия последовательно защищает интересы не только русских, но и всех национальных меньшинств. Россия позволяет взять на себя роль защитницы всех обиженных, слабых, и так формирует свою политическую повестку», — заявил представитель канцелярии правительства.

Он отметил, что в российских СМИ также повторяется мысль о военном, технологическом, экономическом преимуществе перед Западом.

«Понимать надо так, что Россия более прогрессивна, чем Запад, и мы должны понимать, с кем стоит дружить», — сказал Р. Юдинас.

Руководитель регионального телевидения Aidas Чесловас Рулявичюс представил членам парламентских комитетов идею создания специального телеканала для юго-восточной Литвы.