Виза в туристические регионы Египта вновь стала платной

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«Вестник АТОР» пишет, что виза Египта с 1 мая вновь стала платной для туристов, посещающих отдельные районы страны. Её стоимость составляет 25 долларов.

Напомним, с июля 2020 года по 30 апреля 2021 года в Египте действовал комплексный план по стимулированию въездного туризма, в рамках которого туристы, прибывающие прямыми рейсами в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, были освобождены от уплаты визового сбора.

Теперь гости страны вновь должны платить визовый сбор в размере 25 долларов при въезде в указанные регионы, за исключением Шарм-эль-Шейха, где в паспорта ставят бесплатный «синайский штамп».

При этом представители египетского турбизнеса выступают против возврата платы за визу: они предлагали продлить её отмену до начала следующего зимнего сезона.