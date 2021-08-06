В Литве „изчезли“ 200 соискателей убежища

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В Литве в этом году «исчезло» 200 соискателей убежища, сообщил в четверг информационный портал 15min.lt.

«Есть такие, которые исчезают, затем их возвращают, мы опять рассматриваем. Таких прекращенных прошений у нас около 200 из тех прибывших сейчас», — сообщила порталу директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Она отметила, что обычно такие мигранты позже вновь появляются, так как они зарегистрированы как в литовской, так и в европейской системе, поэтому, если они уезжают в другие страны, позже их возвращают, поэтому рассмотрение прошений возобновляется.