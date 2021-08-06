Греция вводит комендантский час на популярных туристических островах

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Греция вводит комендантский час и запрет музыки в развлекательных заведениях на двух популярных туристических островах — Закинф и Крит, чтобы сдержать распространение COVID-19, сообщает Reuters.

Ограничения вступят в силу с 6 августа и будут действовать до 13 августа. Ограничения включают ночной комендантский час и полный 24-часовой запрет на музыку во всех развлекательных заведениях.

Указано, что эпидемиологическая ситуация ухудшилась на 69% на острове Закинф (запад Греции), по сравнению с предыдущей неделей, а на острове Крит в городе Ханья данный показатель вырос на 54%.