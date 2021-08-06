И. Шимоните: рентгеновский аппарат в Кене должен появиться как можно скорее

Чтобы предотвращать контрабанду белорусских сигарет, рентгеновский аппарат на пункте пограничного контроля в Кене был бы лучшим решением, говорит литовский премьер Ингрида Шимоните.
«Что касается рентгеновского аппарата в Кене, то мы делаем все, чтобы он как можно скорее появился, в соответствии с возможностями, это было бы самое безопасное и соответствующее интересам национальной безопасности решение», — сказала премьер журналистам.
На этой неделе сотрудники Криминальной службы таможни обнаружили почти 80 тыс. пачек контрафактных сигарет в грузе белорусского производителя удобрений «Беларуськалий», который следовал по железной дороге.
Служба утверждает, что литовские должностные лица в последнее время едва ли не каждую неделю обнаруживают в поездах из Беларуси крупные партии контрафактных сигарет.
Портал lrt.lt в мае сообщал, что Литва не может эффективно предотвращать контрабанду белорусских сигарет, потому что поезда не проходят проверку рентгеновским аппаратом. Оборудование испортилось еще в 2016 году, а новое не было приобретено.
Как пишет портал, литовская разведка предупреждает, что сигареты загружаются в вагоны на государственных заводах Беларуси.