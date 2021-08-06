И. Шимоните: рентгеновский аппарат в Кене должен появиться как можно скорее

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Чтобы предотвращать контрабанду белорусских сигарет, рентгеновский аппарат на пункте пограничного контроля в Кене был бы лучшим решением, говорит литовский премьер Ингрида Шимоните.

«Что касается рентгеновского аппарата в Кене, то мы делаем все, чтобы он как можно скорее появился, в соответствии с возможностями, это было бы самое безопасное и соответствующее интересам национальной безопасности решение», — сказала премьер журналистам.

На этой неделе сотрудники Криминальной службы таможни обнаружили почти 80 тыс. пачек контрафактных сигарет в грузе белорусского производителя удобрений «Беларуськалий», который следовал по железной дороге.