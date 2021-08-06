Обсуждается идея введения налога на мясо

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Основатель крупнейшего в мире производителя растительного мяса Beyond Meat поддержал идею налога на мясо животного происхождения. Он считает, что это побудит людей снизить потребление животных продуктов и поможет больше инвестировать в растительный белок.

По мнению Брауна, такой налог побудит людей сократить потребление мяса и других продуктов животного происхождения. Кроме того, это поможет развивающимся рынкам больше инвестировать в производство растительного белка, написала Би-би-си со ссылкой на слова Брауна. Топ-менеджер заявил, что в целом поддерживает налоги на деятельность, которая оборачивается негативными эффектами для общества. По мнению Брауна, люди уже начинают сознательно делать выбор в пользу сокращения потребления животного мяса. Предприниматель утверждает, что 93% покупателей бургеров Beyond Meat приобретают одновременно и продукты с животными белками. Это означает, что Beyond Meat выбирают люди все более широкого круга. Браун предположил, что это делают потребители, которые знают о влиянии животных белков на здоровье или влиянии животноводства на климат, или же которым не нравится промышленное животноводство.

Сейчас растительное мясо дороже животного, но Браун уверен, что со временем цены будут снижаться. Он отметил, что его компания, в сравнении с некоторыми конкурентами и мясокомбинатами, остается очень маленькой, но продолжает расти и по мере развития сможет предложить более выгодную цену, чем на животные белки. В пример он привел сделки его компании с McDonald’s и владельцем KFC и Pizza Hut: «Я считаю, что это способ снизить стоимость, расшириться и сделать продукцию более доступной для каждого клиента, который ее хочет [купить]», — привела слова Брауна Би-би-си.



Beyond Meat делает свое мясо из гороха, бобов и сои. Компания, по словам Брауна, пытается добиться «правильной» текстуры, вкуса и стоимости продукта. Стартап работает с 2009 года, среди ранних инвесторов — сооснователь Microsoft Билл Гейтс , актер Леонардо Ди Каприо.