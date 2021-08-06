Италия ужесточила правила для невакцинированных

Также так называемый «зеленый паспорт», доказывающий вакцинацию, тестирование или выздоровление, будет действителен в поездах и автобусах дальнего следования, паромах или рейсах с сентября.

Кроме того, документ необходимо предъявить для посещения ресторанов в помещении, музея, бассейна или спа. Это касается и культурных или спортивных мероприятий на открытом воздухе или спортивных залов. Правило распространяется на людей старше 12 лет.

При этом для получения паспорта достаточно получения первой дозы вакцины, тогда как выздоровевшими считаются люди, которые болели коронавирусом не более шести месяцев назад.