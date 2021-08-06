Фальшивых банкнот становится меньше

В 2021 году в условиях пандемии количество изъятых фальшивых купюр в Европе уменьшилось на 24%, в Германии – на 13%. Общий ущерб, нанесённый фальшивыми деньгами экономике Европы в 2020 году, составил 21,5 млн евро.

Всего в первом полугодии 2021, по данным Европейского Центробанка, было изъято 167 тысяч поддельных банкнот на общую сумму 8 млн евро.

Эксперты объясняют эту положительную тенденцию влиянием пандемии. Локдаун, ограничения работы ресторанов, магазинов, культурных и развлекательных объектов и другие антикоронавирусные меры неизбежно привели к существенному сокращению оборота наличных, что в свою очередь повлияло на нелегальный рынок поддельных денег. «Возможности для потребления значительно сократились, особенно в тех сферах, где наличные деньги играют важную роль», – пояснил Йоханнес Беерман (Johannes Beermann), член правления Бундесбанка, отвечающий за оборот наличных денег.