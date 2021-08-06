Фальшивых банкнот становится меньше

В 2021 году в условиях пандемии количество изъятых фальшивых купюр в Европе уменьшилось на 24%, в Германии – на 13%. Общий ущерб, нанесённый фальшивыми деньгами экономике Европы в 2020 году, составил 21,5 млн евро.
Всего в первом полугодии 2021, по данным Европейского Центробанка, было изъято 167 тысяч поддельных банкнот на общую сумму 8 млн евро.
Эксперты объясняют эту положительную тенденцию влиянием пандемии. Локдаун, ограничения работы ресторанов, магазинов, культурных и развлекательных объектов и другие антикоронавирусные меры неизбежно привели к существенному сокращению оборота наличных, что в свою очередь повлияло на нелегальный рынок поддельных денег. «Возможности для потребления значительно сократились, особенно в тех сферах, где наличные деньги играют важную роль», – пояснил Йоханнес Беерман (Johannes Beermann), член правления Бундесбанка, отвечающий за оборот наличных денег.
Согласно представленной Бундесбанком статистике, в Германии за первое полугодие этого года правоохранителями было обнаружено фальшивых купюр на 13% меньше, чем во втором полугодии 2020 года. За первые 6 месяцев 2021 года немецкие полицейские изъяли 21 356 фальшивок на общую сумму 1 млн евро.
Чаще всего подделывают банкноты номиналом 10 и 20 евро. 41% общего количества фальшивых денег в Германии – 20-евровые лжекупюры.rg-rb.de