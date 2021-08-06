Литовцы активно отдыхают за границей, туризм по Литве не активен

«Ощущается активное оживление, особенно там, куда есть прямые рейсы, близкие расстояния. Туры планируются за месяц, чаще за полтора месяца. Глядя в будущее, много людей все еще тревожатся, не знают, что будет дальше», — сообщил BNS руководитель турагентства Kelionių akademija (Академия путешествий) Донатас Кирейлис.

Д. Кирейлис полагает, что в последнее время самое большое оживление наблюдается в покупке туров в средиземноморский регион. Дальние страны, например, Филиппины, Таиланд и Вьетнам все еще не открылись для туризма, поэтому компания меняет и турпакеты.

Глава компании Tez Tour Александр Суков полагает, что говорить о полном восстановлении туристического сектора еще рано, однако первые сигналы уже видны. Он добавил, что все будет зависеть от пандемии, от того, будут ли меняться меры по ее урегулированию не только в Литве, но и в полюбившихся туристам из Литвы странах.

По словам А. Сукова, в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество туристов Tez Tour росло более, чем в два раза – с 11 тыс. до 25 тыс.

По словам руководителя Tez Tour, как и каждый года в этом году чаще всего туристы выбирают Турцию. Дальше идет Греция и ее острова, увеличивается количество отдыхающих в Египте, Испании и Болгарии, также туристы интересуются Грузией.

Представители принимающего туризма заявляют, что не ощущают оживления. Глава компании Amber Tours Гинтаре Антенелите отмечает, то люди устали от ограничений, часть — всё еще боится, однако есть и желание путешествовать. И всё же туристы чаще выбирают побережья юга Европы, отдых у моря.

«Да, люди путешествуют, но принимающий туризм не восстановился, групповые туры возможны для вакцинированных, а таких немного, кроме того, сложно добраться до страны, меньше рейсов, люди выбирают туры на юге Европы», — добавила Г. Антанелите.

Она отметила, что бизнес-клиенты прибывают не только в Литву, они посещают и Латвию, Эстонию, часто и Польшу, скандинавские страны, поэтому, чтобы предложить тур, нужно обеспечить свободное движение по всем странам.

Она считает, что одной из самых больших проблем является отсутствие общих правил в странах Балтии.