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В Литве начинается дополнительный прием в вузы

Nuotrauka smm.lt

В пятницу начинается дополнительный прием в университеты и колледжи Литвы. 

До 14 часов понедельника поступающие могут подать заявления на участие в дополнительном приеме. 

На финансируемые государством места могут претендовать только абитуриенты, которые во время основного приема не заключили никакого договора с вузом или заключили договор о не финансируемом государством обучении, сообщила Литовская ассоциация высших школ Литвы для организации общего приема. 

На этом этапе подается новая просьба, в которой можно указать не более шести позиций на поступление. 

Приглашения начать обучение будут разосланы по электронной почте 4 сентября. До вечера 7 сентября будет продолжаться заключение договоров об обучении с вузами. 

Обучение в университетах в сентябре начнут 10 тыс. 768 первокурсников, в колледжах — 7421. 

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