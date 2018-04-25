default image
Польша объявила частичный бойкот в ПАСЕ

Подробнее...
default image
Л.Кукурайтис: в следующем году средняя пенсия увеличится на 8% до 374 евро

Подробнее...
default image
Беларусь не видит смысла в размещении российской военной базы

Подробнее...
default image
Группа протестующих напомнила о репрессиях коммунистического Китая

Подробнее...
default image
В Вильнюсе начался отопительный сезон

Подробнее...
default image
Португалия намерена отменить квоты на въезд мигрантов

Подробнее...
default image
Г.Науседа: Л.Линкявичюс надлежаще представляет интересы Литвы

Подробнее...
default image
Каждый год в латвийских бэби-боксах в среднем оставляют пять детей

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: позиция правительства по импорту электроэнергии с БелАЭС не меняется

Подробнее...
default image
Под вой сирен начались "Островецкие учения"

Подробнее...
default image
В Гонконге запретили протестный марш в 70-ю годовщину КНР, но готовятся к беспорядкам

Подробнее...
default image
В кабмине – необъявленное заседание о планах "Беларуськалия" и И. Удовицкого в Клайпеде

Подробнее...
default image
Даунинг-стрит: Brexit непременно состоится 31 октября

Подробнее...
default image
В Литве начинается сезон гриппа

Подробнее...
default image
Ураган в Центральной Европе: обесточены тысячи домов, есть жертвы

Подробнее...
default image
Охраняющее ИАЭС подразделение переходит в подчинение Службы общественной безопасности

Подробнее...
default image
В Литве начинаются "Островецкие учения"

Подробнее...
default image
Саудовская Аравия разрешила иностранкам въезд без сопровождения мужчин

Подробнее...
default image
Итальянский повар добавлял в еду марихуану

Подробнее...
default image
Nematekas сможет экспортировать продукцию во Вьетнам

Подробнее...
TOP,Новости,Общество,Популярное,Регионы

В Литве начинаются «Островецкие учения»

Фото pixabay.com

Во вторник в Литве начнутся четырёхдневные учения по гражданской защите, предназначенные для того, чтобы научиться, как реагировать на возможный инцидент на Островецкой АЭС в Беларуси.

В ходе учений будет смоделирован сценарий, когда Беларусь не сообщает об аварии на Островецкой электростанции, но установленные в Литве системы мониторинга фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха и воды.

Эти учения будут включать тренинги по эвакуации жителей Юго-Восточной Литвы и тестирование системы оповещения людей.

Во вторник будет проверена общенациональная система оповещения — прозвучат сирены, жители получат сообщения, а информация будет транслироваться по Национальному радио и телевидению (LRT).

Комиссия по экстремальным ситуациям встретится во второй половине дня во вторник для утверждения плана учений и руководителя операцией.

В среду будет имитироваться эвакуация жителей — по 50 волонтёров будут эвакуированы из Швянчёнского района в Зарасайский район и из Вильнюсского района в муниципалитет Калвария. Также будет происходить так называемое временное перемещение, когда такое же количество добровольцев будет перемещено из Шальчининкского в Варенский район.

В ходе учений будет имитироваться санитарная обработка жителей, которым будут раздавать таблетки йода.

Воздушная радиологическая разведка запланирована на четверг, в этой операции будут задействованы два вертолёта и ожидается наземная разведка.

Планируется, что подведение итогов учений в Министерстве внутренних дел состоится в пятницу .

В учениях примут участие около 300 должностных лиц, военнослужащие и госслужащие из шести муниципалитетов — всего из 24 учреждениё. Приедут наблюдатели из Великобритании, Латвии, Эстонии и Польши.

Поскольку сценарий учений не согласован с Вильнюсским городским самоуправлением, официальные лица столицы не будут участвовать, будут направлены только наблюдатели.

Правительство Литвы заявляет, что Островецкая электростанция строится недалеко от литовской границы без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь отвергает такую ​​критику.

BNS
реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!