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Саудовская Аравия разрешила иностранкам въезд без сопровождения мужчин

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Саудовская Аравия разрешила иностранкам въезд без сопровождения мужчин

Фото из открытых источников

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам-иностранкам приезжать в королевство самим, без обязательного сопровождения мужчины, как раньше. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что это стало возможным после того, как в стране либерализовали правила въезда для иностранных туристов из 49 стран мира, в том числе США, Японии, Китая и стран ЕС.

Женщины также отныне не обязаны будут носить абаю (длинное свободное платье), но среди требований остается скромное платье, закрывающее плечи и колени, в том числе на общественных пляжах. Среди запрещенного остался алкоголь.

Власть готовится расширить список стран, для которых будут выдавать визы. Теперь они доступны онлайн, в диппредставительствах Саудовской Аравии и по прибытии, и стоят 120 долларов, вместе с медицинским страхованием.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия упростила для граждан ряда стран, в том числе украинцев, получение туристической визы сроком действия до 90 дней.Визу для поездки в Саудовскую Аравию теперь можно получить по прибытию в страну. Она будет действовать 90 дней.

korrespondent.net
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