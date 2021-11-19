В Литве находится заместитель госсекретаря США Э. Блинкена

В Литве с визитом находится заместитель госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

В пятницу на встрече с главой Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом она обсудит сотрудничество Литвы и США в укреплении помощи демократии и белорусскому гражданскому обществу, вопросы прав человека и исторической памяти, сообщил МИД.

У. Зея в Вильнюсе также примет участие в организуемом МИД международном форуме высшего уровня «Будущее демократии».

На форуме будут обсуждаться важнейшие вызовы демократии в мире и возможные практические решения, а также ответ на растущее давление авторитарных режимов.

Одна из целей форума – помощь в подготовке к предстоящему 9-10 декабря саммиту за демократию, который инициировал президент США Джо Байден.

Накануне У. Зея встретилась с С. Тихановской.