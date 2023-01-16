В Литве назвали причины взрыва газопровода в Пасвальском районе

По оценке экспертов Amber Grid, диверсия маловероятна. «В течение одного-двух дней надеемся точно установить причину инцидента», — отметил Н. Бикнюс.

Пожар на газопроводе был потушен в пятницу около полуночи. Сразу после взрыва пламя взметнулось на высоту около 50 м. После закрытия ближайших к месту происшествия заглушек огонь стал постепенно стихать. Расстояние между двумя заглушками около места пожара составляет 18 км. Огонь не утихал, пока не выгорел находившийся в трубах газ.

На месте находились шесть пожарных расчетов. Полиция несла дежурство по периметру возгорания, был создан оперативный штаб. Из близлежащих деревень эвакуировались около 80 человек. Когда пожар был потушен, им разрешили вернуться домой.

На этом участке на глубин.е до 1,5 м под землей параллельно идут две линии газопровода, по которым газом обеспечивается северная часть Литвы. По ним газ также транспортируется в Латвию. Вторая линия не повреждена. Перебоев с подачей газа потребителям не было.

Полиция Паневежского уездного комиссариата Литвы возбудила дело по факту взрыва на магистральном газопроводе.