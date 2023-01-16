Польша и Литва предложат ЕС ввести ядерные ограничения для РФ — СМИ

Варшава и Вильнюс планируют предложить Евросоюзу ввести ограничения на российский ядерный сектор в рамках десятого пакета санкций против РФ за войну в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов Польши и Литвы.
По их словам, десятый пакет санкций ЕС против России должен быть готов к 24 февраля.
«Все труднее получить необходимое единодушие в ЕС для новых санкций. Тем не менее, мы предложим новый амбициозный пакет», — отметчается в сообщении.
Кроме того, они заявили, что хотели бы новых санкций и против Беларуси — главного союзника России. Они отмечают, что там есть «лазейки», позволившие Москве обойти европейские санкции в торговле товарами, включая мебель.
Польша и Литва желают введения ядерных ограничений в новый пакет санкций ЕС против России. СМИ отмечает, что речь идет о введении санкций против Росатома.korrespondent.net