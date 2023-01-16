Польша и Литва предложат ЕС ввести ядерные ограничения для РФ — СМИ

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Варшава и Вильнюс планируют предложить Евросоюзу ввести ограничения на российский ядерный сектор в рамках десятого пакета санкций против РФ за войну в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов Польши и Литвы.

По их словам, десятый пакет санкций ЕС против России должен быть готов к 24 февраля.