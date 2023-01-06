Грандиозный план по спасению Пасхи в мультфильме «Братцы Кролики: Пасхальный переполох»

Надо же так! В самый канун случилось неожиданное! Главное украшение школы кроликов, магическое золотое яйцо, — стало черным, как уголь… У учителей-кроликов даже уши поникли, потому что такое случилось впервые! Согласно книгам мудрых зайцев, если яйцо когда-нибудь станет черным, то праздник будет в большой опасности!

Оказалось, что в этой истории замешано семейство хитрых лис. Они давно замышляют испортить самый красивый весенний праздник, потому что считают, что лисы всегда были и будут лучше зайцев! Помимо всего, праздник хочет испортить и бывший ученик школы зайцев — длинноухий плут Лео! Он уговаривает лис украсть все пасхальные яйца, и тогда праздник исчезнет совсем. В Заячьей школе переполох! Праздник должен быть спасен во что бы то ни стало! Но вот беда — с тех пор, как большое пасхальное яйцо стало черным, все ученики и учителя Заячьей школы потеряли свои суперспособности! Теперь все зайцы должны полагаться исключительно на свое сердце и разум, чтобы перехитрить лисье семейство!