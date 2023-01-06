Грандиозный план по спасению Пасхи в мультфильме «Братцы Кролики: Пасхальный переполох»

Надо же так! В самый канун случилось неожиданное! Главное украшение школы кроликов, магическое золотое яйцо, — стало черным, как уголь… У учителей-кроликов даже уши поникли, потому что такое случилось впервые! Согласно книгам мудрых зайцев, если яйцо когда-нибудь станет черным, то праздник будет в большой опасности!
Оказалось, что в этой истории замешано семейство хитрых лис. Они давно замышляют испортить самый красивый весенний праздник, потому что считают, что лисы всегда были и будут лучше зайцев! Помимо всего, праздник хочет испортить и бывший ученик школы зайцев — длинноухий плут Лео! Он уговаривает лис украсть все пасхальные яйца, и тогда праздник исчезнет совсем. В Заячьей школе переполох! Праздник должен быть спасен во что бы то ни стало! Но вот беда — с тех пор, как большое пасхальное яйцо стало черным, все ученики и учителя Заячьей школы потеряли свои суперспособности! Теперь все зайцы должны полагаться исключительно на свое сердце и разум, чтобы перехитрить лисье семейство!
Как ни странно, но лисенку Фердинанду этот подлый план по отмене праздника совершенно не нравится. Он единственный такой, отличающийся от других хитрых лис, — он любит праздники и не хочет, чтобы они исчезли, поэтому решает подружиться с Максом, лучшим учеником Заячьей школы, и предлагает ему свою помощь! Но… Могут ли зайцы доверять лису? Может быть, это еще один хитрый план лис? А может все-таки стоит довериться Фердинанду, чтобы спасти приближающийся праздник? Кто подскажет, как правильно поступить?
Захватывающая дух, наполненная приключениями и опасностями, анимационная история о великой цели, крепкой дружбе и доверии друг к другу, появится в кинотеатрах с 13 января.
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