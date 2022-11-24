Подлинный шедевр театрального искусства

Он, как и Гоголь, пытался сжечь свой роман. Он работал над рукописью 12 лет. На полях он написал: «Дописать, прежде чем умереть!» Ивар Калныньш в спектакле по самому мистическому и культовому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — в январе в Вильнюсе.

Пронзительная история любви, вечная библейская тема борьбы добра со злом, феерическая сатира на быт и нравы обывателей, «которых испортил квартирный вопрос», роман о Понтии Пилате внутри романа — таковы далеко не все пласты этого гениального произведения. Но все же сюжетная линия самих Мастера и Маргариты является основной, в результате вбирающей в себя все другие истории. И поэтому спектакль «Мастер и Маргарита» задумывался прежде всего как история о великой любви, способной преодолеть любые преграды. Сыграть убедительно в спектакле, затрагивающем такое количество сложных тем, под силу только большим актерам.