В Литве не будет обязательной вакцинации медиков и соцработников — Сейм

Nuotrauka BNS/ Gintarė Adinavičiūtė

В четверг Сейм Литвы отказался утверждать введение обязательной вакцинации медиков и социальных работников.

За обязательную вакцинацию проголосовали 60 членов сейма, «против» были 53, десять воздержались.

«Мы должны использовать весь комплекс мер, чтобы распространение болезни и вируса было сведено к минимуму», — сказал староста фракции правящего Либерального движения Эугениюс Гентвилас.

«Каждая жизнь стоит усилий депутатов Сейма по принятию мер. Если мы не примем меры, нам самим придется взять на себя часть ответственности за каждую смерть», — сказал он.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что для врачей очень важно иметь возможность работать спокойно и слаженно, чтобы они подвергались как можно меньшему риску.

Ремигиюс Жемайтайтис, член литовской фракции Регионов Литвы, заявил, что поправки к закону раскалывающие общество и политиков, не нужны. По его словам, всего около всего лишь 1% врачей, которые работают непосредственно с пациентами, не привиты от COVID-19.

«Весь наш огонь направлен на ту сознательную часть общества, которая и помогает бороться с COVID-19», — сказал он.

Поправки выносились на обсуждение в связи со стремлением обеспечить работу социальных учреждений и учреждений здравоохранения в связи с интенсивным распространением варианта COVID-19 — омикрон.

Правительство предлагало установить, что в случае экстремальной ситуации или карантина из-за распространения инфекционного заболевания работники определенных сфер смогут работать только в том случае, если они привьются от данного инфекционного заболевания и до тех пор, пока будут считаться имеющими иммунитет от данного заболевания.

Обязательную вакцинацию предлагалось ввести для лиц, работающих в медицинских учреждениях или социальных службах, а также для оказывающих услуги по уборке, предоставлению питания и другие услуги в этих учреждениях, посещающих на дому людей социальным работников.

Исключения предусматривались для тех работников, которые не могут привиться по медицинским причинам, а также для тех, кто переболел, пока они будут считаться имеющими иммунитет.

Не привившиеся и не попадающие под исключение работники не смоли бы работать контактным способом: если характер работы позволят, они могли бы работать удаленно, если нет – моли бы быть переведены на другую должность, где не нужно прививаться, а если такой возможности нет — отстранены от работы без выплаты заработной платы.

Через три месяца после отстранения от работы работодатель мог бы расторгнуть с ними трудовой договор без предупреждения и без выплаты выходного пособия.

Критики поправок отмечали, что политика контроля над пандемией должна основываться на доверии, а не насилии.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено