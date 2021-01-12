В Литве от COVID-19 начали прививать работников и постояльцев домов опеки и престарелых

В Литве приступили к вакцинации от COVID-19 работников и постояльцев домов домов опеки и домов престарелых.

По данным Министерства социальной защиты и труда, в Литве в этих учреждениях проживают около 13 тыс. человек, а проживают более 8 тыс. Около 40% их уже переболели COVID-19, поэтому прививаться не будут.

Кроме того, до вакцинации будут проведены быстрые тесты на антитела, чтобы установить, не переболел ли человек этой болезнью, не зная об этом. В случае положительного результата теста на антитела таких людей тоже не будут прививать.