В Литве от COVID-19 начали прививать работников и постояльцев домов опеки и престарелых

В Литве приступили к вакцинации от COVID-19 работников и постояльцев домов домов опеки и домов престарелых.
По данным Министерства социальной защиты и труда, в Литве в этих учреждениях проживают около 13 тыс. человек, а проживают более 8 тыс. Около 40% их уже переболели COVID-19, поэтому прививаться не будут.
Кроме того, до вакцинации будут проведены быстрые тесты на антитела, чтобы установить, не переболел ли человек этой болезнью, не зная об этом. В случае положительного результата теста на антитела таких людей тоже не будут прививать.
«Предварительно подсчитано, что потребуется до 20 тыс. доз учреждениям опеки, это на обе дозы», – сообщила в понедельник на пресс-конференции замминистра социальной защиты и труда Вилма Аугене.
Она сказала, что около одной пятой жителей домов опеки и около одной десятой работников не хотят прививаться от COVID-19.
Первую дозу в этом секторе планируется использовать в течение пяти дней. По словам вице-министра, вакцинацию организуют центры первичного здравоохранения самоуправлений.
По данным Департамента статистики, до сих пор в Литве уже вакциной, созданной BioNTech и Pfizer, привиты более 22,5 тыс. человек.