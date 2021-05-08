В Литве открыты девять новых центров евроинформации Europe Direct

В Литве открыты девять новых европейских информационных центров Europe Direct, сообщило в понедельник представительство Еврокомиссии в Литве.

Центры в Каунасе, Клайпеде, Мариямполе, Панявежисе, Шяуляй, Таураге, Тельшяй, Утене и Висагинасе были открыты в субботу. В целом в ЕС действуют 424 таких информационных центра.

«Эти центры будут представлять Евросоюз, его политику и ценности во всех уголках Европы. Они помогут поддерживать важную связь между ведомствами ЕС и гражданами, и раскрывать, как Европа борется с пандемией COVID-19, как реализуется программа NextGenerationEU и прогресс в достижении целей «зеленой» экономики и внедрения цифровых технологий, поощрении восстановления экономики», – говорится в сообщении.

Представительство утверждает, что новая сеть Europe Direct будет регулярно предоставлять информацию по важным для Европы вопросам и помогать в дискуссии с гражданами ЕС о будущем.

Эти центры сотрудничают с представительством ЕК в Литве, офисом Европарламента в Литве.