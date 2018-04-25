default image
Мэрия информирует о декларировании места жительства иностранцев в период карантина

Подробнее...
default image
Кипр отказал в приеме ста нелегальным мигрантам

Подробнее...
default image
В Литве первая жертва коронавируса

Подробнее...
default image
Требуется европейское решение по медицинским грузам

Подробнее...
default image
Латвия намерена прекратить репатриационные рейсы к 27 марта

Подробнее...
default image
В Израиле зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Подробнее...
default image
В. Шапока: надеемся взять кредиты под небольшие проценты

Подробнее...
default image
ЕС позволит странам-участникам инвестировать неограниченные средства в экономику

Подробнее...
default image
В Румынии ввели наказание до 15 лет тюрьмы из-за COVID-19

Подробнее...
default image
Г. Науседа: кризис с коронавирусом покажет, является ли ЕС семьей или домовым комитетом

Подробнее...
default image
США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Подробнее...
default image
В Японии планируют возобновить занятия в школах

Подробнее...
default image
Партия средств медзащиты из Китая будет доставлена в Литву как можно быстрее

Подробнее...
default image
Польша объявила режим эпидемии

Подробнее...
default image
Ватикан разрешил дистанционно отпускать грехи больным COVID-19

Подробнее...
default image
Впервые в истории: в Мекке и Медине закрыли две главные святыни ислама

Подробнее...
default image
Центробанк Литвы призывает банки не платить дивиденды

Подробнее...
default image
Останавливается подписание договора о нацстадионе

Подробнее...
default image
В Ирландии - подарок к столетию

Подробнее...
default image
Вводится новый короткий номер по вопросам коронавируса– 1808

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

В Литве первая жертва коронавируса

Nuotrauka www.pixabay.com

Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксирована первая смерть от коронавируса.

По информации Минздрава,в пятницу пациентку доставили в отделение неотложной помощи больницы Укмярге, где она вскоре умерла. Диагноз был подтвержден после смерти пациента. Умершая относилась к группе повышенного риска.

«Это пожилой человек с хроническими болезнями», – сказала BNS представитель Минздрава Юстина Петравичене.

По словам Ю.Петравичене, неизвестно и то, как этот человек заразился коронавирусом.  Она добавила, что пока нет данных о контактах этого человека. Этого человека не было в списке людей, у которых установлен коронавирус.

По последним данным, в Литве короновирус диагностирован у 69 человек, один из них скончался.

Напомним, что в пятницу сообщалось о враче Укмяргской больницы, у которой установили коронавирус.  По данным Министерства здравоохранения, она имела прямые контакты с коллегами, которые ранее ездили в Италию, Египет, Африку и Дубай.

В результате в Укмяргской больнице были закрыты отделения хирургии, реанимации, травматологии и госпитализации, а пациенты переведены в другие отделения. Больница новых пациентов не принимает.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600