В Литве первая жертва коронавируса

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Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксирована первая смерть от коронавируса.

По информации Минздрава,в пятницу пациентку доставили в отделение неотложной помощи больницы Укмярге, где она вскоре умерла. Диагноз был подтвержден после смерти пациента. Умершая относилась к группе повышенного риска.

«Это пожилой человек с хроническими болезнями», – сказала BNS представитель Минздрава Юстина Петравичене.

По словам Ю.Петравичене, неизвестно и то, как этот человек заразился коронавирусом. Она добавила, что пока нет данных о контактах этого человека. Этого человека не было в списке людей, у которых установлен коронавирус.

По последним данным, в Литве короновирус диагностирован у 69 человек, один из них скончался.

Напомним, что в пятницу сообщалось о враче Укмяргской больницы, у которой установили коронавирус. По данным Министерства здравоохранения, она имела прямые контакты с коллегами, которые ранее ездили в Италию, Египет, Африку и Дубай.

В результате в Укмяргской больнице были закрыты отделения хирургии, реанимации, травматологии и госпитализации, а пациенты переведены в другие отделения. Больница новых пациентов не принимает.