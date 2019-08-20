В Литве продолжается процедура увольнения подозреваемых в коррупции судей

Фото BFL/Райтиса Плаукса

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Во вторник Сейм рассмотрит предложение президента Гитанаса Науседы об увольнении судей Верховного и Апелляционного судов Эгидиюса Лаужикаса и Константина Гурина, подозреваемых по делу о взяточничестве.

Глава государства передал этот вопрос парламентариям после того, как Совет судей полторы недели констатировал, что судьи дискредитировали своё имя.

По закону судьи апелляционной и высшей инстанций могут быть отстранены от должности с согласия как президента, так и Сейма.

С одобрения Совета судей глава государства на прошлой неделе уволил судью Вильнюсского окружного суда Генриха Яглинского, который тоже проходит подозреваемым по этому делу.

Г.Науседа уже инициировал увольнение всех восьми судей, подозреваемых в деле о взяточничестве, но пока обязательное одобрение Совета судей получено только по троим.

Этот орган судебного самоуправления отказался разрешить увольнение судьи Апелляционного суда Виктораса Кажиса и судьи Вильнюсского апилинкового суда Робертаса Райниса.

Решение по остальным подозреваемым — Арунасу Каминскасу, судье Вильнюсского окружного административного суда, Вальдимарасу Бавеянасу, судье Апелляционного суда и Гинтарасу Чеканаускасу, судье Каунасского административного суда — отложено до конца августа.

Много дискуссий перед заседанием Совета судей вызвал вопрос: может ли президент в соответствии с Конституцией инициировать увольнение судей Верховного суда и Апелляционного суда из-за дискредитации звания судьи, или же они могут быть сняты только путём организации процедуры импичмента в Сейме.

Члены Сейма начали процедуру импичмента против всех восьми подозреваемых судей, но на внеочередной сессии парламента на этой неделе этот вопрос обсуждаться не будет.

Сейм также рассмотрит предложение президента об увольнении судьи Кестутиса Юкиса из Апелляционного суда по его собственной просьбе. По сведениям BNS, этому судье в ходе расследования был предоставлен статус специального свидетеля.

Эгидиюс Лаужикас/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса I Vilniaus apylinkes teisma atvesdinami itariamieji, figuruojantys teiseju korupcijos byloje. Vilnius, 2019-02-21. (Paulius Peleckis/Fotobankas). Марюс Навицкас/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса I Vilniaus apylinkes teisma atvesdinami itariamieji, figuruojantys teiseju korupcijos byloje. Vilnius, 2019-02-21. (Paulius Peleckis/Fotobankas). Владимирас Бавеянас/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса I Vilniaus apylinkes teisma atvesdinami itariamieji, figuruojantys teiseju korupcijos byloje. Vilnius, 2019-02-21. (Paulius Peleckis/Fotobankas). Оксана Сакалаускене/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса I Vilniaus apylinkes teisma atvesdinami itariamieji, figuruojantys teiseju korupcijos byloje. Vilnius, 2019-02-21. (Paulius Peleckis/Fotobankas). Драсутис Загряцкас/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса I Vilniaus apylinkes teisma atvesdinami itariamieji, figuruojantys teiseju korupcijos byloje. Vilnius, 2019-02-21. (Paulius Peleckis/Fotobankas). Адвокат Аю Слапшинскас/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса I Vilniaus apylinkes teisma atvesdinami itariamieji, figuruojantys teiseju korupcijos byloje. Vilnius, 2019-02-21. (Paulius Peleckis/Fotobankas). Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса Вилюс Каралюс/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса I Vilniaus apylinkes teisma atvesdinami itariamieji, figuruojantys teiseju korupcijos byloje. Vilnius, 2019-02-21. (Paulius Peleckis/Fotobankas). Гедре Цимболене/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса I Vilniaus apylinkes teisma atvesdinami itariamieji, figuruojantys teiseju korupcijos byloje. Vilnius, 2019-02-21. (Paulius Peleckis/Fotobankas). Викторас Кажис/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса I Vilniaus apylinkes teisma atvesdinami itariamieji, figuruojantys teiseju korupcijos byloje. Vilnius, 2019-02-21. (Paulius Peleckis/Fotobankas).

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