В Литве расширяются исследования мутаций коронавируса

«В данный момент Клиника Сантарос планирует проводить 384 исследования в неделю, Каунасская клиника 96, а в университетских лабораториях планируется проводить 24 анализа за две недели. Литве также помогает референсная Лаборатория Европейского центра превенции и контроля болезней, которая в данный момент принимает около 200 мазков в неделю», – отметил он.

По словам Д. Бакши, информация, полученная в ходе исследований, будет полезна для эпидемиологического контроля, оценки эффективности вакцин.