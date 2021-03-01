В Литве расширяются исследования мутаций коронавируса

С этой недели в Литве расширяются исследования с целью выявления мутаций коронавируса, сообщил директор Национальной лаборатории общественного здоровья Данас Бакшта.
«В данный момент исследования последовательности ДНК проводит Лаборатория Каунасской клиники Университета наук о здоровье и Лаборатория Вильнюсской клиники Сантарос. С 1 марта к исследующим лабораториям присоединятся Литовский университет наук о здоровье и Вильнюсский университет», – сообщил Д. Бакша в понедельник радиостанции LRT.
«В данный момент Клиника Сантарос планирует проводить 384 исследования в неделю, Каунасская клиника 96, а в университетских лабораториях планируется проводить 24 анализа за две недели. Литве также помогает референсная Лаборатория Европейского центра превенции и контроля болезней, которая в данный момент принимает около 200 мазков в неделю», – отметил он.
По словам Д. Бакши, информация, полученная в ходе исследований, будет полезна для эпидемиологического контроля, оценки эффективности вакцин.