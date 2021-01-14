В Литве рассматривается тестирование водителей фур и более строгий контроль

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что эксперты по здравоохранению предлагают сделать более строгим тестирование перевозчиков на коронавирус и ввести более строгий контроль.

Таким образом снизить риски попадания в Литву мутировавшего штамма коронавируса из Соединенного Королевства.

«Имеются предложения экспертов по более строгому тестированию и контролю, мы точно не говорим о закрытии границ или подобных ограничениях, но мы говорим о контроле за здоровьем людей, работающих в этом секторе, минимизации рисков заражения членов их сейме по возвращении», – заявила премьер после заседания Кабмина в среду.