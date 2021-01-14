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В Литве рассматривается тестирование водителей фур и более строгий контроль

Photo by dronepicr on Foter.com / CC BY

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что эксперты по здравоохранению предлагают сделать более строгим тестирование перевозчиков на коронавирус и ввести более строгий контроль.

Таким образом снизить риски попадания в Литву мутировавшего штамма коронавируса из Соединенного Королевства. 

«Имеются предложения экспертов по более строгому тестированию и контролю, мы точно не говорим о закрытии границ или подобных ограничениях, но мы говорим о контроле за здоровьем людей, работающих в этом секторе, минимизации рисков заражения членов их сейме по возвращении», – заявила премьер после заседания Кабмина в среду. 

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Она добавила, что важно искать решения, которые бы позволили усилить контроль. 

Генеральный директор литовского Международного транспортно-логистического альянса Повилас Диржас сообщил BNS, что вероятность заражения водителей грузовиков коронавирусом очень мала. По его словам, нет данных о том, что литовцы могли бы привезти из Великобритании мутировавший вирус. 

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