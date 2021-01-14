Греция ввела семидневный карантин вместо трёхдневного

Фото pixabay.com

РИА Новости пишет, что Греция ввела для всех пассажиров международных авиарейсов семидневный обязательный карантин вместо действовавшего до сих пор трёхдневного.

Отмечается, что ужесточение въездных мер, введённое авиавластями Греции, будет действовать до 21 января. Нововведение касается всех пассажиров, прилетающих в Грецию из любой страны мира, в том числе и из НС. Карантин следует проходить дома или в месте временного проживания, которое указывается в форме PLF.

Ранее сообщалось, что в Греции за сутки было выявлено 816 инфицированных. Напомним, с 7 ноября в стране действует всеобщий карантин.