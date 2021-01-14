Литва пригласит Латвию продолжить переговоры о торговле электроэнергией РФ

По его словам, прежние действия не позволяли успешно блокировать попадание островецской электроэнергии на рынок.

«Крайне символично, что 13 января, в День защитников свободы Литвы, первый блок БелАЭС начал действовать на полную мощность, приходится признать, что меры, которые Литва предпринимала до сих пор, не обеспечивают непопадание электроэнергии на рынок нашей страны», – сказал министр.

В среду белорусское Министерство энергетики сообщило, что первый реактор БелАЭС вечером 12 января начал работать на полной мощности.

Литовский регулятор – Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) – единственная из трех Балтийских стран пока не утвердила новую методику торговли с третьими странами, поскольку она не блокирует торговлю белорусской электроэнергией, кроме того, она повышает импорт электроэнергии из России.

Однако в связи с тем, что регуляторы Латвии и Эстонии утвердили эту новую методику и страны ее уже применяют – Латвия по ней начала торговать с Россией сразу же после того, как Литва в начале ноября прекратила торговлю с Беларусью.

Литва все еще руководствуется методикой, утвержденной в 2018 году, согласно которой Литва прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, когда будет включена БелАЭС, а Латвия и Эстония не торгуют электроэнергией с Россией.