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Литва пригласит Латвию продолжить переговоры о торговле электроэнергией РФ

Nuotrauka pixabay.com

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис уже скоро пригласит латвийского коллегу продолжить трехсторонние переговоры по методике торговли электроэнергией с Россией, поскольку Литва стремится полностью блокировать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. 

По словам министра, поскольку Литва с января переняла председательство в Балтийском совете министров, вопрос методики будет подниматься и на заседаниях, предусмотренных в феврале. 

«Наш оператор ЛЭП Litgrid предложил новую методику, поэтому поднимем вопрос, чтобы узнать мнение Латвии и Эстонии по этой методике. Также на этой неделе будет мое письмо латвийскому министру с приглашением пообщаться в вопросе подготовке новой трехсторонней методики», – заявил Д. Крейвис после заседания правительства в среду. 

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По его словам, прежние действия не позволяли успешно блокировать попадание островецской электроэнергии на рынок. 

«Крайне символично, что 13 января, в День защитников свободы Литвы, первый блок БелАЭС начал действовать на полную мощность, приходится признать, что меры, которые Литва предпринимала до сих пор, не обеспечивают непопадание электроэнергии на рынок нашей страны», – сказал министр.

В среду белорусское Министерство энергетики сообщило, что  первый реактор БелАЭС вечером 12 января начал работать на полной мощности. 

Литовский регулятор – Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) – единственная из трех Балтийских стран пока не утвердила новую методику торговли с третьими странами, поскольку она не блокирует торговлю белорусской электроэнергией, кроме того, она повышает импорт электроэнергии из России. 

Однако в связи с тем, что регуляторы Латвии и Эстонии утвердили эту новую методику и страны ее уже применяют – Латвия по ней начала торговать с Россией сразу же после того, как Литва в начале ноября прекратила торговлю с Беларусью. 

Литва все еще руководствуется методикой, утвержденной в 2018 году, согласно которой Литва прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, когда будет включена БелАЭС, а Латвия и Эстония не торгуют электроэнергией с Россией. 

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