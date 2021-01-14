Литва пригласит Латвию продолжить переговоры о торговле электроэнергией РФ

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис уже скоро пригласит латвийского коллегу продолжить трехсторонние переговоры по методике торговли электроэнергией с Россией, поскольку Литва стремится полностью блокировать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.
По словам министра, поскольку Литва с января переняла председательство в Балтийском совете министров, вопрос методики будет подниматься и на заседаниях, предусмотренных в феврале.
«Наш оператор ЛЭП Litgrid предложил новую методику, поэтому поднимем вопрос, чтобы узнать мнение Латвии и Эстонии по этой методике. Также на этой неделе будет мое письмо латвийскому министру с приглашением пообщаться в вопросе подготовке новой трехсторонней методики», – заявил Д. Крейвис после заседания правительства в среду.
По его словам, прежние действия не позволяли успешно блокировать попадание островецской электроэнергии на рынок.
«Крайне символично, что 13 января, в День защитников свободы Литвы, первый блок БелАЭС начал действовать на полную мощность, приходится признать, что меры, которые Литва предпринимала до сих пор, не обеспечивают непопадание электроэнергии на рынок нашей страны», – сказал министр.
В среду белорусское Министерство энергетики сообщило, что первый реактор БелАЭС вечером 12 января начал работать на полной мощности.
Литовский регулятор – Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) – единственная из трех Балтийских стран пока не утвердила новую методику торговли с третьими странами, поскольку она не блокирует торговлю белорусской электроэнергией, кроме того, она повышает импорт электроэнергии из России.
Однако в связи с тем, что регуляторы Латвии и Эстонии утвердили эту новую методику и страны ее уже применяют – Латвия по ней начала торговать с Россией сразу же после того, как Литва в начале ноября прекратила торговлю с Беларусью.
Литва все еще руководствуется методикой, утвержденной в 2018 году, согласно которой Литва прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, когда будет включена БелАЭС, а Латвия и Эстония не торгуют электроэнергией с Россией.