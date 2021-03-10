В Литве разрешено контактное обучение младших школьников в 25-ти самоуправлениях

По данным Министерства образования, в целом до вечера вторника желание вернуть учеников в начальные классы выразили 59 школ страны.

«Надеюсь, что это пробное профилактическое исследование в 25-ти самоуправлениях позволит оценить риски и расширить возможности участия учеников начальных классов в образовательном процессе», – заявила министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.

При проведении тестов накопительным методом в одну пробирку собираются мазки максимум пяти человек. Если ответ теста является положительным, связываются с лицами, мазки которых были в пробе, и они повторно проходят тестирование уже методом ПЦР.

В плане смягчения карантина, подготовленном правительством, предусматривается сначала возвращение в школы учеников начальных классов и абитуриентов.

Ученики начальных классов смогут вернуться в школы, когда количество новых заболеваний коронавирусом на 100 тыс. жителей за две недели будет менее 200, а доля положительных тестов не будет достигать 10%. Абитуриенты смогут вернуться в школы, когда показатель опустится ниже 150-ти случаев, а доля положительных тестов будет ниже 4%.