В Литве разрешено контактное обучение младших школьников в 25-ти самоуправлениях

В среду правительство Литвы разрешило начать контактное обучение учеников начальных школ в 25-ти самоуправлениях с применением метода накопительного тестирования на COVID-19.
До сих пор контактное обучение учеников начальных классов разрешалось лишь в Вильнюсе, мэрия проводила пробный проект. В столице контактное обучение более двух недель назад начала Вильнюсская прогимназия им. князя Гедиминаса, до сих пор здесь не было выявлено случаев COVID-19.
На следующей неделе в столице должны открыться еще три начальные школы.
Согласно постановлению Кабмина, контактное обучение учеников начальных классов также разрешено обновить в Акменяском районе, в городах Алитус, Бирштонас, Каунас, Шяуляй, Казлу-Руда, Клайпеда, в Биржайском, Клайпедском, Кретингском, Радвилишском, Расейняйском, Ретавском, Шакяйком, Шальчининкском, Ширвинтском, Швенченском, Вилкавишском и Вильнюсском районах.
По данным Министерства образования, в целом до вечера вторника желание вернуть учеников в начальные классы выразили 59 школ страны.
«Надеюсь, что это пробное профилактическое исследование в 25-ти самоуправлениях позволит оценить риски и расширить возможности участия учеников начальных классов в образовательном процессе», – заявила министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.
При проведении тестов накопительным методом в одну пробирку собираются мазки максимум пяти человек. Если ответ теста является положительным, связываются с лицами, мазки которых были в пробе, и они повторно проходят тестирование уже методом ПЦР.
В плане смягчения карантина, подготовленном правительством, предусматривается сначала возвращение в школы учеников начальных классов и абитуриентов.
Ученики начальных классов смогут вернуться в школы, когда количество новых заболеваний коронавирусом на 100 тыс. жителей за две недели будет менее 200, а доля положительных тестов не будет достигать 10%. Абитуриенты смогут вернуться в школы, когда показатель опустится ниже 150-ти случаев, а доля положительных тестов будет ниже 4%.