ASUS Republic of Gamers представляет ROG Phone 5

Смартфоны ROG Phone 5 созданы специально для геймеров. Модели ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate оснащены уникальным дополнительным матричным дисплеем на задней панели. На этом дисплее могут отображаться анимированные изображения, сообщающие о системных или внутриигровых событиях.

Значительные усовершенствования коснулись по-прежнему не имеющей равных системы управления AirTrigger 5. Смартфоны новой серии также получили обновленную аудиосистему GameFX для впечатляюще мощного и насыщенного звучания.

Для тех, кто любит побеждать

В основе аппаратной конфигурации смартфонов ROG Phone 5-го поколения – новейшая флагманская платформа Snapdragon 888, включающая множество инновационных решений с применением технологии 5G, искусственного интеллекта, геймерских функций и технологий для фотосъемки. Целый комплекс программных и аппаратных технологий Qualcomm Snapdragon Elite Gaming способствует ультраплавному игровому процессу на максимальных настройках графики с поддержкой режима HDR. По качеству изображения в играх эти смартфоны не уступают настольным геймерским системам. В смартфонах серии ROG Phone 5 впервые реализована технология Qualcomm Game Quick Touch, позволяющая до 20% ускорить системный отклик на касание и снизить латентность сенсорного интерфейса[i]. Благодаря существенному приросту производительности центрального процессора (до 35%) и графического ядра (до 25%)[ii]даже самые требовательные к системным ресурсам трехмерные игры идут абсолютно плавно на максимальных настройках графики.

Для поддержания максимальной производительности мощных аппаратных компонентов в смартфонах новой серии реализована продуманная система охлаждения, включающая усовершенствованную испарительную камеру GameCool 5. Наши инженеры полностью пересмотрели расположение компонентов внутри корпуса. Чип процессора теперь размещен в центре, а по бокам от него – разделенный на две секции аккумулятор. Таким образом тепло, выделяемое процессором, более равномерно распределяется по всему корпусу и быстрее рассеивается. Эффективному охлаждению компонентов способствуют большие графитовые пластины и испарительная камера усовершенствованной формы.

Съемный кулер AeroActive Cooler 5 направляет мощный поток охлаждающего воздуха прямо в центр смартфона, туда, где находится процессор. При подключении этого кулера рабочая температура процессора существенно снижается – разница составляет до 10°C[iii].

В приложении Armoury Crate появились новые возможности для управления производительностью смартфона, включая геймерский режим «X». Теперь пользователь может настроить и выбрать оптимальный профиль с параметрами для каждой конкретной задачи.

Модель ROG Phone 5 Ultimate – первый в мире смартфон, получивший 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Столь внушительный объем памяти существенно ускоряет работу системы и производительность в играх.

Для тех, кто ценит качественное изображение

Начиная с самой первой модели, все геймерские смартфоны ROG Phone оснащаются новейшими высококачественными дисплеями, и устройства 5-й серии – не исключение. AMOLED-матрицы для дисплеев новых ROG Phone 5 изготавливает компания Samsung. Экран может похвастать рекордной частотой опроса сенсорного интерфейса (300 Гц) и превосходными скоростными характеристиками: частотой обновления (144 Гц) и временем отклика (1 мс), гарантирующими ультраплавный игровой процесс и минимальную латентность сенсорного управления. В смартфонах ROG Phone 5 реализованы новейшие методы обработки изображений, разработанные компанией Pixelworks®. Высочайшая точность цветопередачи (Delta-E <1) гарантирует реалистичное воспроизведение всех оттенков, а новая технология Always-on HDR[iv] улучшает качество отображения даже для SDR-контента. От царапин и повреждений этот великолепный экран надежно защищен самым прочным стеклом Corning® Gorilla® Victus™. Смартфоны серии ROG Phone 5 созданы с расчетом на высокие нагрузки, чтобы с уверенностью побеждать на всех фронтах.

Для тех, кто хочет играть дольше

Чтобы увеличить время автономной работы устройства и продлить срок службы аккумулятора, в смартфонах ROG Phone 5-й серии реализован целый ряд программных и аппаратных решений, включая ограничение процента подзарядки, стабилизацию зарядки и усовершенствованную технологию подзарядки по расписанию. Энергосберегающие функции, ограничивающие работу неактивных приложений, снижают энергопотребление на величину до 67%[v]. Смартфоны ROG Phone 5-го поколения автоматически оптимизируют свои параметры в зависимости от режима использования, чтобы обеспечить максимально долгое время автономной работы.

Поставляемый в комплекте адаптер питания HyperCharge мощностью 65 Вт позволяет пополнить заряд аккумулятора смартфона за рекордно короткое время.

Дополнительный дисплей ROG Vision

Модели ROG Phone 5 Ultimate и ROG Phone 5 Pro привлекают особое внимание эксклюзивным матричным дисплеем ROG Vision, расположенным за задней панели. Ни один другой смартфон не может похвастать аналогичным решением. В смартфоне ROG Phone 5 Pro установлен цветной дополнительный дисплей ROG Vision, в модели ROG Phone 5 Ultimate – монохромный.

На дополнительный дисплей ROG Vision могут выводиться различные анимированные изображения, сигнализирующие о том, что смартфон находится в процессе подзарядки, активирован геймерский режим «X» или поступает входящий вызов. Пользователь также может создать собственные анимационные ролики, чтобы сделать свой смартфон по-настоящему персональным.

Создан для геймеров

Для побед в мобильных играх важен точный контроль. Обновленная система управления AirTrigger 5 в ROG Phone 5 предлагает сразу четыре разных способа взаимодействия со смартфоном. На съемном кулере AeroActive 5 появились две дополнительные аналоговые кнопки, как на консольных контроллерах.

Смартфоны серии ROG Phone 5 поддерживает сразу десять различных жестов, среди которых легко подобрать те, которые подойдут для конкретной игры. Например, в гонках можно поворачивать смартфон, чтобы рулить автомобилем, и наклонять его на себя, чтобы тормозить. Это невероятно удобный и интуитивный способ управления.

В моделях ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate дополнительно имеются скрытые сенсоры на задней панели, как в контроллерах игровых консолей, выполняющие функции триггеров L2/R2. Эти сенсоры можно использовать для управления в играх наряду с ультразвуковыми триггерами, аналоговыми кнопками на кулере AeroActive Cooler 5 и изменением положения смартфона в пространстве.

Смартфоны ROG Phone 5 оснащаются новой аудиосистемой GameFX. Пара симметрично расположенных 7-магнитных стереодинамиков выдает насыщенный, хорошо сбалансированный и чистый звук. В оптимизации и настройке этой аудиосистемы участвовали специалисты компании Dirac, специализирующейся на передовых аудиорешениях. Насыщенное звучание захватывает с первых нот, помогая с головой погрузиться в атмосферу любимых игр. Для подключения наушников предусмотрен классический 3,5-миллиметровый разъем, а для обработки аудиосигнала без потерь в качестве применяется ЦАП ESS аудиофильского уровня. Полностью переработанное для новых смартфонов эксклюзивное приложение AudioWizard предлагает на выбор оптимизированные аудиопрофили для игр, кино или музыки. Аудиосистема GameFX обеспечивает кристально чистое звучание с широкой аудиосценой, необыкновенно насыщенное и мощное, высочайшего качества, о котором раньше можно было только мечтать.

Специально для ROG Phone 5 вместе с разработчиками популярных мобильных игр мы создали серию визуальных тем для персонализации смартфона, включая экранные обои с любимыми героями. Встроенный доступ к онлайн-порталу ROG Connect означает, что пользователи смартфонов ROG Phone 5 могут делиться с геймерским сообществом своими впечатлениями, скриншотами и видеороликами с игровым моментами и, конечно, общаться с единомышленниками.

[i]По данным производителя компонента. Сравнение производится с мобильной платформой Snapdragon 865 5G.

[ii]По данным производителя компонента. Сравнение производится с мобильной платформой Snapdragon 865 5G.

[iii]Результаты внутренних тестов ASUS. Реальные результаты зависят от конкретных условий использования устройства.

[iv]Некоторые функции станут доступны после обновления прошивки. Подробнее о технологии Always-on HDR можно узнать на сайте: https://www.pixelworks.com/en/mobile.

[v]Если не указано иначе, приведены теоретические данные.