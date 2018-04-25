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TOP,Новости,Общество

В Литве с понедельника вводится карантин: закрываются магазины, границы для иностранцев

Фото pixabay.com

В субботу правительство Литвы решило ввести с понедельника карантин с тем, чтобы остановить распространение коронавируса. 

«Литовское правительство (…) решает объявить карантин по всей Литовской Республике», – заявил премьер Саулюс Сквернялис на заседании правительства.  

С введением карантина с ночи на понедельник гражданам Литвы будет запрещено выезжать из страны, за исключением работающих за границей, будет запрещен въезд большинству иностранцев. 

 Жителям зарубежных стран будет предоставлен «гуманитарный коридор» в течение трех суток с возможностью пересечь страну транзитом, чтобы вернуться в свои государства. Последних иностранцев будут впускать в Литву до полуночи 19 марта.

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Также будут закрыты большинство магазинов, за исключением продуктовых, и аптек. 

По словам С. Сквернялиса, запрет на пересечение границу не будут касаться передвижения товаров. 

Вводится запрет на выезд из страны за несколькими редкими исключениями для людей, работающих за границей.  

«Запрет является абсолютным, за исключением тех случаев, когда рабочее место находится за границей. Мы предусмотрели исключения, в жизни бывают всякие случаи, поэтому придется обращаться в Государственную службу охраны границы и получать индивидуальное разрешение главы службы или его заместителя», – подчеркнул премьер.

Правительство также обратилось ко всем религиозным общинам страны с  рекомендацией отказаться временно от религиозных обрядах в военных домах.

С понедельника ограничиваются и пассажирские потоки в общественном междугороднем транспорте, такие же рекомендации предоставлены и в отношении городского транспорта. 

Правительство решило также запретить посещение заключенных, больных в больницах, за исключением малолетних с разрешения врача, указано отложить операции, не являющиеся необходимыми, консультации в больницах. 

Сокращено количество пограничных пунктов, через которые можно прибыть в Литву, а круизные суда не смогут заходить в Клайпедский порт. 

Также с понедельника в течение минимум двух недель будут запрещены все публичные мероприятия. 

Кроме названных запретов, жителям рекомендуется не использовать наличные деньги. 

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