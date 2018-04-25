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TOP,Армия,Новости,Общество

В Литве со следующего года меняется призывной возраст

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

На обязательную военную службу в Литве будут призываться молодые люди в возрасте от 18 лет, но не старше 23-х.   

Кроме того, военные-ополченцы не смогут быть членами парламента или советов самоуправлений.  

В четверг сейм принял соответствующие поправки к законам об организации системы Минобороны и военной службе. 

Сейчас закон предусматривает, что повестки на обязательную военную службу могут получить молодые люди от 19 до 26 лет. 

Министр обороны Раймондас Кароблис ранее упоминал, что снижение призывного возраста призвано как можно менее препятствовать гражданской жизни – чтобы призванным на службу не нужно было оставлять семей, рабочие места, бизнес и тому подобное. 

Согласно принятой поправке, возрастной предел в 26 лет будет оставлен для тех лиц, для кого выполнение службы было отложено по причине обучения в высшей школе. 

Также оставлено в силе положение о том, что добровольно призывниками могут стать мужчины и женщины в возрасте 18–38 лет. 

Представители Министерства обороны и армии подсчитали, что из-за упомянутых изменений список потенциальных призывников сократится приблизительно с 90 тыс. до 60 тыс. лиц, поэтому в окончательный список из 25 – 30 тыс. человек будет попадать каждый второй молодой человек призывного возраста, не обучающийся в высшей школе.  

Ежегодно на обязательную военную службу призывают 3,8 тыс. – 4 тыс. молодых людей.

В четверг сейм также запретил военным-ополченцам быть членами сейма и советов самоуправлений. 

Намечается, что если ополченец, являющийся военным непостоянной военной службы, будет избран членом сейма или совета самоуправлений, действие договора о военной службе будет считаться остановленным с начала действия политических полномочий. 

Договор будет возобновлен на следующий день после остановки полномочий политика. 

По данным Министерства обороны, в Литве более 5 тыс. ополченцев. 

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