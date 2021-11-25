В Литве с визитом находится глава Военного комитета ЕС

С визитом в Литве находится глава Военного комитета Евросоюза, генерал Клаудио Грациано.

Как сообщила в четверг литовская армия, 24-26 ноября, он, кроме прочих намеченных мероприятий, лично посетит и оценит положение на границе Литвы с Беларусью. Глава высшего военного ведомства ЕС К. Грациано находится в Литве по приглашению командующего Вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса.

В рамках визита глава Комитета ЕС также встретится со спикером сейма Литвы, членами парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне, министром обороны, командующим ВС.

На границе гость вместе с членами делегации оценит ситуацию, обсудит позицию военного крыла ЕС и возможную помощь, сообщила армия.

В ходе встреч на различных уровнях будут обсуждаться партнерство ЕС и НАТО, охрана внешней границы блока с Беларусью, ход реализации германской инициативы «Стратегический компас» (англ. Strategic Compass). Во время дискуссий об операциях, которыми руководит ЕС, будут обсуждаться и возможности, потребности обучающей военной миссии ЕС в Украине.

По утверждению ВС Литвы, это первый визит председателя Военного комитета ЕС с момент назначения его главы на должность в 2018 году.