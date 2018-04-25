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TOP,Новости,Общество

В Литве стало проживать больше иностранцев

  • Фото BFL

В Литве проживает свыше 78 тысяч иностранных граждан, что составляет 2,79 процента от общей численности населения, сообщает Департамент миграции.

Данные представлены по состоянию на 1 января 2020 года.

По сравнению с тем же периодом прошлого года число иностранцев выросло на 34,6 процента. Их  было 58021. При этом в первой половине года иностранных граждан было меньше, чем во втором.

Департамент миграции отмечает, что большинство иностранцев были гражданами третьих стран, которые имеют временный или постоянный вид на жительство в Литве. Меньшую часть составляют граждане Евросоюза – 9897 человек.

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Кроме того, 18252 иностранца, которые имеют статус постоянного жителя Литвы, имеют вид на жительство в любой стране ЕС, с временным видом на жительство – 49932. Число обладателей временным видом на жительство увеличилось на 16 тысяч.

Согласно предварительным данным Департамента статистики, в Литве проживает два миллиона 794,3 тысячи человек. Впервые за 28 лет был зафиксирован рост числа населения.

В республику в прошлом году въехали 40,1 тысячи человек, из них 20,4 тысячи – литовцы. При этом большинство приехавших граждан – это украинцы, белорусы и русские.

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