В Литве стало проживать больше иностранцев

В Литве проживает свыше 78 тысяч иностранных граждан, что составляет 2,79 процента от общей численности населения, сообщает Департамент миграции.
Данные представлены по состоянию на 1 января 2020 года.
По сравнению с тем же периодом прошлого года число иностранцев выросло на 34,6 процента. Их было 58021. При этом в первой половине года иностранных граждан было меньше, чем во втором.
Департамент миграции отмечает, что большинство иностранцев были гражданами третьих стран, которые имеют временный или постоянный вид на жительство в Литве. Меньшую часть составляют граждане Евросоюза – 9897 человек.
Кроме того, 18252 иностранца, которые имеют статус постоянного жителя Литвы, имеют вид на жительство в любой стране ЕС, с временным видом на жительство – 49932. Число обладателей временным видом на жительство увеличилось на 16 тысяч.
Согласно предварительным данным Департамента статистики, в Литве проживает два миллиона 794,3 тысячи человек. Впервые за 28 лет был зафиксирован рост числа населения.
В республику в прошлом году въехали 40,1 тысячи человек, из них 20,4 тысячи – литовцы. При этом большинство приехавших граждан – это украинцы, белорусы и русские.
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