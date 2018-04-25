В Литве стало проживать больше иностранцев

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В Литве проживает свыше 78 тысяч иностранных граждан, что составляет 2,79 процента от общей численности населения, сообщает Департамент миграции.

Данные представлены по состоянию на 1 января 2020 года.

По сравнению с тем же периодом прошлого года число иностранцев выросло на 34,6 процента. Их было 58021. При этом в первой половине года иностранных граждан было меньше, чем во втором.

Департамент миграции отмечает, что большинство иностранцев были гражданами третьих стран, которые имеют временный или постоянный вид на жительство в Литве. Меньшую часть составляют граждане Евросоюза – 9897 человек.