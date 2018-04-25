В Литве выявлены еще два случая COVID-19, общее количество – 36

Фото pixabay.com

В четверг были выявлены еще два случая коронавируса COVID-19, таким образом, общее количество зафиксированных зараженных выросло до 36, сообщило литовское Министерство здравоохранения.

Оба случая «привозные»: один пациент вернулся из Норвегии через Латвию, другой – из Испании.

Сейчас они изолированы и находятся на лечении в Клайпедской университетской больнице.

До сих пор все, кроме одного, случая коронавируса в Литве были «привозными». Одно заражение от пациента в Литве подтверждено в среду. Состояние одного больного в Паневежисе тяжелое.

Между тем, первая заразившаяся коронавирусом жительница Литвы уже здорова и отпущена домой.