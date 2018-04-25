В Литве зафиксирована 44-ая смерть от коронавируса

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В понедельник после полудня в Литве была зафиксирована 44-ая смерть от коронавируса — сообщил Национальный центр общественного здоровья Литвы.

В НЦОЗЛ заявили, что коронавирус подтвержден у скончавшегося в Каунасской клинической больнице в субботу жителя Вилкавишского района, которому было 70-80 лет, у него были сопутствующие заболевания.

Это третий случай смерти от коронавируса, о котором стало известно в понедельник. Еще два случая подтверждены в Клайпеде.

В Литве на данный момент выявлено 1449 случаев заражения коронавирусом, также сообщается, что 474 человека выздоровело.