В Литве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

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Агентство по охране окружающей среды сообщило, что в четверг в Литве зафиксирован повышеный уровень вредных веществ в воздухе.

По ее словам, в стране создались неблагоприятные метеорологические условия для распространения загрязняющих веществ, держится сухая погода.

По мнению экспертов, на загрязнение влияют не только местные источники загрязнения — транспорт, промышленные предприятия, но и принесенные из соседних стран загрязняющие вещества.

«Преобладают потоки воздуха с юго-востока и востока, которые приносят вредные вещества с юго-запада России и юго-востока Украины, где, согласно спутниковой информации, зарегистрировано много лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Агентство по охране окружающей среды заявляет, что к концу недели ситуация мало изменится, так как направление ветра не изменится и высокий уровень загрязняющих веществ в воздухе, вероятно, сохранится в ближайшие дни.

Специалисты рекомендуют самоуправлениям увлажнять поверхности, особенно на строительных площадках, улицах и дорогах, людям рекомендуется как можно меньше времени проводить на открытом воздухе, избегать активных физических нагрузок на природе.

Информация ЛК по сообщению BNS