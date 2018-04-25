11 октября 2020 года выборы в Сейм Литовской Республики

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11 октября 2020 года состоятся выборы в Сейм Литовской Республики. Граждане Литовской Республики, проживающие в Литве и за рубежом, получат возможность избрать 141 члена Сейма — представителя нации.

Члены Сейма Литовской Республики избираются на четыре года в одномандатных и многомандатных округах на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании на прямых выборах по смешанной системе.

71 член Сейма избирается в 71 одномандатном округе, сформированном в соответствии с количеством избирателей в них. Из них 70 одномандатных избирательных округов расположены на территории Литовской Республики, а один — за рубежом. Впервые на этих выборах избиратели, постоянно проживающие или временно находящиеся за границей, получат право голоса в одномандатном избирательном округе Литвы.

В одном многомандатном округе, охватывающем всю территорию Литовской Республики, голосуют все граждане Литовской Республики, имеющие право голоса, и в этом округе 70 членов Сейма избираются в соответствии с пропорциональной избирательной системой.

Около 2,4 миллиона избирателей имеют право выразить свою волю на выборах. Они будут голосовать более чем на 1900 избирательных участках.

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики