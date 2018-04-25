Право голоса

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Голосовать на выборах в Сейм Литовской Республики могут граждане Литовской Республики, достигшие на день выборов возраста не моложе 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными.

На выборах каждый избиратель имеет по одному голосу в одномандатном и многомандатном округах.

Избиратели на выборах в Сейм имеют право голосовать на своем избирательном участке или в любом избирательном участке своего избирательного округа, если оба (избирательный участок и избирательный округ его местонахождения) подключены электронными средствами к информационной системе Центральной избирательной комиссии.

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики