В Литве замораживают все больше счетов и имущества компаний, связанных с олигархами РФ

По его словам, под санкции также попали трое российских олигархов, включенных в санкционные списки ЕС, связанные с военной промышленностью, — глава концерна «Ростех» Сергей Чемезов, глава горно-металлургической компании «Северсталь», акционер «Ленты» Алексей Мордашов, акционер туроператора TUI и магнат удобрений и угля Андрей Мельниченко.

Маяускас заявил, что не располагает информацией о том, связаны ли все задержанные в Литве физические и юридические лица с этими олигархами. Он не назвал конкретных названий компаний, к которым были применены санкции в Литве.

Конкретные связи Чемезова и Мордашова с литовскими компаниями не ясны.

В СМИ сообщалось о сотрудничестве авиационной бизнес-группы бизнесмена Гедиминаса Жемялиса Avia Solutions Group с «Ростехом» Чемезова в строительстве аэропорта в Москве.

В состав «Ростеха» входят главный российский производитель вооружений «Калашников», российские производители вертолетов и Объединенная авиастроительная корпорация. На все эти компании были наложены санкции за аннексию Крыма в 2014 году. Активы «Ростеха» в Великобритании заморожены.

Литовская чартерная авиакомпания GetJet Airlines уже объявила о прекращении сотрудничества с TUI Baltics, которую связывают с Мордашовым, включенным в санкционный список.

Кипрская компания AIM Capital, принадлежащая Мельниченко, владеет 90% акций зарегистрированной в Швейцарии EuroChem Group,а последняя является владельцем литовского производителя фосфорных удобрений Lifosa. Банковские счета литовского завода удобрений были заморожены на прошлой неделе. Компания утверждает, что больше не может выполнять свои обязательства и поэтому нуждается в государственной помощи.

EuroChem Group объявила 10 марта, что Мельниченко ушел из ее совета директоров 9 марта и больше не является основным бенефициаром группы. Как именно это было сделано, не сообщается.

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