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ПАСЕ во вторник намерена проголосовать по вопросу об исключении РФ из Совета Европы

Фото Facebook/Parliamentary Assembly

Депутаты ПАСЕ планируют во вторник вечером провести голосование по вопросу о членстве России в Совете Европы, сообщает ПАСЕ в твиттере.

«Во вторник в районе 20:00 по местному времени ассамблея должна проголосовать по вопросу, поднятому Комитетом министров Совета Европы, о «возможном дальнейшем использовании статьи 8 устава СЕ»…, которая дает возможность исключать страну из организации», — говорится в сообщении.

Статья 8 предусматривает, что в определенных ситуациях Комитет министров может предложить той или иной стране добровольно выйти из Совета Европы. Если же страна не соглашается на это, то Комитет министров может распорядиться о прекращении ее членства в организации.

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10 марта МИД РФ сообщил, что Россия не намерена участвовать в деятельности Совета Европы, так как страны Запада подрывают работу этой организации.

25 февраля Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации.

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