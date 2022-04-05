Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

В Литве зарегистрировано 40,4 тыс. беженцев из Украины, 17 тыс. из них — несовершеннолетние, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

Примерно треть прибывших украинцев зарегистрирована в Вильнюсском центре регистрации. Другие зарегистрировались в территориальных отделениях Департамента миграции, в центрах регистрации Клайпеды, Каунаса, Алитуса, Шяуляй и Мариямполе.

Почти 4,6 тыс. прибывших в Литву беженцев — это дети в возрасте до шести лет, 12,4 тыс. — в возрасте от 6 до 18 лет. Более 1,7 тыс. — люди в возрасте старше 65 лет.

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 7966 беженцев, из них 275 — несовершеннолетние, среди которых 84 — ребенка до шести лет.

Большинство прибывших подали просьбы о временном виде на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих — женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 4,2 млн жителей, в целом свои дома вынуждены были оставить еще более 6,5 млн человек.

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