В Литве завершается подключение части GIPL к системе

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В рамках проекта прокладки магистрального газопровода между Литвой и Польшей (GIPL) завершается подключение его части к единой передающей системе в Ширвинтском районе Литвы.

Как утверждает газопередающая система Amber Grid, это один из наиболее сложных и ответственных этапов в строительстве GIPL.

Строительство газопровода GIPL, протяженность трассы которого в Литве составит 165 км, стартовало в начале этого года. В Литве прокладка газопровода стоимостью 114 млн евро идет от Яунюнай в Ширвинтском районе до границы с Польшей в Лаздийском районе. Вся стоимость газопровода достигает примерно 500 млн евро.