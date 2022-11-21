В Литве завершили обучение военные инструктора из Украины

В Литовском военном училище завершился международный курс инструкторов, который длился несколько недель, в нем также приняли участие военные из Украины, сообщили вооруженные силы в субботу.
Упомянутый курс предназначался для военнослужащих государств НАТО и стран-партнеров.
В ходе курса слушателей обучали основам военной подготовки, стрельбы и обращения с оружием, а также предметам физической подготовки, военно-педагогическим знаниям и навыкам, необходимым для самостоятельного планирования и организации занятий, говорится в сообщении.
Обучение проходило в Училище вооруженных сил Литвы и на полигоне им. Казиса Вевярскиса, где навыки закреплялись на практике.
Полученный опыт украинские военные сразу же применят в учебных центрах армии своей страны.
Литовские военные также участвуют в обучении украинцев на курсах в Соединенном Королевстве.
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