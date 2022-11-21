В Литве завершили обучение военные инструктора из Украины

В ходе курса слушателей обучали основам военной подготовки, стрельбы и обращения с оружием, а также предметам физической подготовки, военно-педагогическим знаниям и навыкам, необходимым для самостоятельного планирования и организации занятий, говорится в сообщении.

Фото kariuomene.lt

Обучение проходило в Училище вооруженных сил Литвы и на полигоне им. Казиса Вевярскиса, где навыки закреплялись на практике.

Полученный опыт украинские военные сразу же применят в учебных центрах армии своей страны.

Литовские военные также участвуют в обучении украинцев на курсах в Соединенном Королевстве.

Фото kariuomene.lt

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