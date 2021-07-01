В Литве завершился карантин, но часть ограничений осталась

Также отзывается удаленная работа, без исключений разрешается контактное обучение.

С 1 июля маски все еще обязательны в публичных закрытых пространствах, включая торговые центры, а также общественный транспорт, в помещениях общего пользования по месту работу или собраний. Маски не нужно будет носить при занятиях спортом или предоставлении услуг, когда они невозможно именно с маской, а также нигде не нужно будет носить их на улице.

Услуги общественного питания населению без исключений могут предоставляться как на улице, так и в помещениях – до сих пор внутри можно было обслуживать лишь имеющих паспорт возможностей. Без ограничений смогут действовать и различные места развлечений.

Не буде ограничиваться количество участников мероприятий на открытом воздухе, однако мероприятия, которые организуются для зрителей без паспорта возможностей как внутри, так и на улице смогут проводиться только при условии, что участники сидят.

В закрытых помещениях сохраняется требование заполнения на 75% только в отношении мероприятий без паспорта возможностей.

Предусматривается, что при соблюдении безопасной дистанции кроме предприятий общественного питания, ресторанов, кафе, баров также смогут действовать и ночные клубы, прочие места развлечений, игорные дома, букмекерские конторы. Не будет ограничений на количество людей в банях, бассейнах.

При проведении неформального обучения детей, в занятиях в закрытых пространствах могут участвовать не более 30-ти детей – это будет действовать и в отношении групп в детских лагерях отдыха, исключение составляют случаи, когда все работники и дети переболели или привиты. Более крупные группы можно собирать при наличии паспорта возможностей.

Можно в обычном порядке посещать осужденных, пациентов в лечебных учреждениях с разрешения этих учреждений.

Поскольку правительство отозвало карантин, с четверга все ограничения применяются в рамках мер по управлению экстремальной ситуацией.