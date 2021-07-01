В Литве завершился карантин, но часть ограничений осталась

С четверга в Литве завершился длившийся более полугода карантин, отменяется большая часть ограничений, однако остаются требования носить маски в закрытых помещениях, остаются и некоторые привилегии паспорта возможностей.
Министерство здравоохранения отмечает, что отныне можно будет без ограничений общаться, не останется ограничений на количество людей или торговую площадь в магазинах, при предоставлении услуг.
Также отзывается удаленная работа, без исключений разрешается контактное обучение.
С 1 июля маски все еще обязательны в публичных закрытых пространствах, включая торговые центры, а также общественный транспорт, в помещениях общего пользования по месту работу или собраний. Маски не нужно будет носить при занятиях спортом или предоставлении услуг, когда они невозможно именно с маской, а также нигде не нужно будет носить их на улице.
Услуги общественного питания населению без исключений могут предоставляться как на улице, так и в помещениях – до сих пор внутри можно было обслуживать лишь имеющих паспорт возможностей. Без ограничений смогут действовать и различные места развлечений.
Не буде ограничиваться количество участников мероприятий на открытом воздухе, однако мероприятия, которые организуются для зрителей без паспорта возможностей как внутри, так и на улице смогут проводиться только при условии, что участники сидят.
В закрытых помещениях сохраняется требование заполнения на 75% только в отношении мероприятий без паспорта возможностей.
Предусматривается, что при соблюдении безопасной дистанции кроме предприятий общественного питания, ресторанов, кафе, баров также смогут действовать и ночные клубы, прочие места развлечений, игорные дома, букмекерские конторы. Не будет ограничений на количество людей в банях, бассейнах.
При проведении неформального обучения детей, в занятиях в закрытых пространствах могут участвовать не более 30-ти детей – это будет действовать и в отношении групп в детских лагерях отдыха, исключение составляют случаи, когда все работники и дети переболели или привиты. Более крупные группы можно собирать при наличии паспорта возможностей.
Можно в обычном порядке посещать осужденных, пациентов в лечебных учреждениях с разрешения этих учреждений.
Поскольку правительство отозвало карантин, с четверга все ограничения применяются в рамках мер по управлению экстремальной ситуацией.